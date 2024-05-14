МТС первой в России открыла предзаказ на новые смартфоны Huawei

МТС первой в России открыла предзаказ на линейку смартфонов Нuawei Pura 70 за день до официального старта предзаказов в стране, сообщила пресс-служба цифровой экосистемы.

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В компании отметили, что для клиентов предусмотрены бонусы — оформившие предзаказ до 22 мая получат в подарок беспроводные наушники Нuawei Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.

Накануне старта предзаказа компания презентовала смартфон, а также умные часы Нuawei Watch Fit 3 в своем флагманском магазине в Москве. Гости мероприятия протестировали новинки и получили консультации от специалистов.

По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью у российских покупателей.

Он отметил, что с начала года по апрель продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 млн смартфонов на сумму 238 млрд рублей.

Помозов подчеркнул, что доля китайских устройств на российском рынке сейчас составляет 80% в штуках.

«Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать Нuawei, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз», — сказал Помозов.