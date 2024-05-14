Microsoft будет создавать темы для браузера Edge при помощи ИИ

Компания Microsoft объявила о внедрении инновационной функции в свой браузер Edge.

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Она позволит пользователям создавать индивидуализированные темы с использованием искусственного интеллекта. Нововведение станет доступным уже в июне 2024 года.

Благодаря новому инструменту, пользователи смогут описать желаемый дизайн в текстовом формате, после чего ИИ-генератор автоматически создаст несколько вариантов темы.

Эти темы можно будет применить в качестве фона для страницы новой вкладки в браузере Edge, выбрав наиболее подходящий дизайн.

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Кроме того, администраторы сетей получат возможность контролировать использование нового инструмента с помощью специальных настроек политики браузера. Это позволит организациям управлять корпоративной визуальной политикой и обеспечивать соответствие внутренним стандартам.

Предыдущие разработки Microsoft уже включали внедрение ИИ-генераторов для создания фонов видеоконференций в корпоративной платформе Teams, что позволило пользователям подписной версии генерировать фоны на лету.