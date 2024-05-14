Ученые отметили пользу письма от руки

Исследования развития детей дошкольного возраста показали, что те, кто изучает азбуку, водя по буквам пальцем, лучше понимают материал, чем те, кто делает это, прикладывая пальцы к гаджету. Также был проведен анализ когнитивных способностей студентов, которые делали конспекты набором текста и от руки – первая группа хуже справлялась с освоением материала. Ученые считают, что письмо от руки способствует лучшему запоминанию новых слов.

© Мир 24

Объясняются эти выводы тем, что написание слов от руки требует больше движений, навыков, координации и визуального внимания. А это побуждает различные части мозга активизироваться, чтобы переносить образы из головы на бумагу. Человек сосредотачивается на направлениях линий, давлении на ручку и страницу, проверке правильности написания, четкости линий.

По сравнению с письмом от руки, печатание на клавиатуре не доставляет сложностей – достаточно найти нужную клавишу, нажать ее и убедиться, что буква появилась в документе. Появляется все больше исследований, свидетельствующих о том, что чрезмерная уверенность в наборе текста, особенно для детей, снижает эффект обучения. Также и для взрослых – они могут записывать информацию дословно, но не так быстро осознают ее. Ряд исследований показал, что использование стилуса на экране тоже может быть полезным, так как важны именно движения руки для написания слов, а не предмет, которым они выводятся, говорится на портале IFL Science.