Ремейк Nokia 3210 стал бестселлером в Китае

Помните несокрушимый Nokia 3210? Этот телефон доминировал в конце 90-х и начале 2000-х, а его современный ремейк произвел фурор в Китае, полностью распродавшись за несколько дней после своего переиздания.

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На прошлой неделе HMD выпустила обновленную модель 3210 4G. Но Китай, похоже, особенно полюбил это классическое устройство. Все три цвета — черный, синий и золотой — ушли с прилавков уже 10 мая, как сообщается в аккаунте Nokia на Weibo.

Компания уверяет покупателей, что их фабрики работают сверхурочно, чтобы удовлетворить неожиданный спрос. Ожидается, что телефон снова появится в продаже 31 мая в 20:00 по местному времени.

Новая итерация осталась верна оригинальному дизайну, но с несколькими современными изменениями. Он может похвастаться 4G-связью для просмотра веб-страниц и социальных сетей, основной 2-Мп задней камерой для съемки и портом зарядки USB Type-C. Примечательно, что китайская версия даже включает поддержку Alipay, популярной мобильной платежной платформы.