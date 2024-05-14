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Nikkei: Япония начнет разрабатывать военный ИИ

Минобороны Японии планирует предстоящей осенью при сотрудничестве с коммерческими организациями создать исследовательский центр по разработке военного искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Nikkei Asia.

Nikkei: Япония начнет разрабатывать военный ИИ
© depositphotos.com

Новое учреждение будет образовано по подобию Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США. Центр будет заниматься инвестированием средств в частные технологические компании. Оценка успеха данных исследовательских проектов будет происходить по истечении трех лет, у компании будет право не возвращать привлеченные средства в случае провала. По данным газеты, это поможет технологическим фирмам сфокусироваться на быстром внедрении инноваций без беспокойства о финансах.

Министерство планирует на основе ИИ разработать технологию распознавания изображений для создания автономных транспортных средств, способных действовать в условиях полной темноты. Также японское военное ведомство заинтересовано в разработке новых способов обнаружения подводных лодок при помощи использования субатомных частиц и электромагнитных волн.

В центре будут трудиться около 100 сотрудников, около половины из которых составят ученые и представители частных организаций. Учреждение также станет вести разработку технологий двойного назначения.

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