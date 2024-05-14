Nikkei: Япония начнет разрабатывать военный ИИ

Минобороны Японии планирует предстоящей осенью при сотрудничестве с коммерческими организациями создать исследовательский центр по разработке военного искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Nikkei Asia.

Новое учреждение будет образовано по подобию Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США. Центр будет заниматься инвестированием средств в частные технологические компании. Оценка успеха данных исследовательских проектов будет происходить по истечении трех лет, у компании будет право не возвращать привлеченные средства в случае провала. По данным газеты, это поможет технологическим фирмам сфокусироваться на быстром внедрении инноваций без беспокойства о финансах.

Министерство планирует на основе ИИ разработать технологию распознавания изображений для создания автономных транспортных средств, способных действовать в условиях полной темноты. Также японское военное ведомство заинтересовано в разработке новых способов обнаружения подводных лодок при помощи использования субатомных частиц и электромагнитных волн.

В центре будут трудиться около 100 сотрудников, около половины из которых составят ученые и представители частных организаций. Учреждение также станет вести разработку технологий двойного назначения.