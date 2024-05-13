У VR-шлема Meta* появился специальный режим для самолетов

Meta* представила бета-версию функции «Travel Mode» для своих гарнитур Quest 2* и Quest 3*, специально разработанную для использования в самолетах.

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Ранее постоянное движение самолетов могло нарушать работу VR, заставляя гарнитуру неправильно интерпретировать движения и даже отключать пользователя от интерфейса. Режим Travel Mode решает эту проблему благодаря использованию специально настроенных алгоритмов, учитывающих движение самолета.

«В режиме Travel Mode вы получите стабильные и устойчивые ощущения, даже если будете смотреть в окно», — уверяет Meta*.

В настоящее время Travel Mode находится в бета-версии и оптимизирован для самолетов, но Meta* обещает в будущем поддержку других видов транспорта, например поездов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена