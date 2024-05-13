$91.63-0.1998.85-0.10
Войти в почту

У VR-шлема Meta* появился специальный режим для самолетов

Meta* представила бета-версию функции «Travel Mode» для своих гарнитур Quest 2* и Quest 3*, специально разработанную для использования в самолетах.

У VR-шлема Meta* появился специальный режим для самолетов
© Ferra.ru

Ранее постоянное движение самолетов могло нарушать работу VR, заставляя гарнитуру неправильно интерпретировать движения и даже отключать пользователя от интерфейса. Режим Travel Mode решает эту проблему благодаря использованию специально настроенных алгоритмов, учитывающих движение самолета.

«В режиме Travel Mode вы получите стабильные и устойчивые ощущения, даже если будете смотреть в окно», — уверяет Meta*.

В настоящее время Travel Mode находится в бета-версии и оптимизирован для самолетов, но Meta* обещает в будущем поддержку других видов транспорта, например поездов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости