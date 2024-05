Гигантских колибри разделили на два вида

Ученые обнаружили, что гигантские колибри, обитающие на западе Южной Америки, принадлежат не к одному, а к двум разным видам. Их обозначили как северная и южная популяции.

© Мир 24

Внешне оба вида выглядят почти одинаково, но их геномы, а также поведение различаются. Северная популяция остается в высоких Андах круглый год. Южная мигрирует с высот более 4 км в месяцы, не связанные с размножением.

Ученые из Университета Нью-Мексико отследили восемь особей колибри, пролетевших более 8 тысяч километров от побережья Чили до Перуанских Анд и обратно. Эта миграция стала одной из самых продолжительных для этого вида.

Затем эксперты секвенировали геномы птиц и обнаружили, что они принадлежат к двум отдельным видам, разделившимся несколько миллионов лет назад. Возможно, причиной разделения стало изменения миграционного поведения одной из групп.

Ученые предложили назвать виды Северная гигантская колибри и Южная гигантская колибри. Южная сохранит латинское название Patagona gigas, Северной предложили присвоить имя Patagona chaski («часки» на языке кечуа означает «посланник»).

В дальнейшем ученые намерены выяснить, где эти виды встречаются и как они взаимодействуют между собой. Кроме того, следует установить, как маленькие птицы справляются со значительным перепадом высот во время миграции, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее сообщалось, что редкий вид колибри нашли в Колумбии. Поиски заняли 12 лет.