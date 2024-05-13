OpenAI представила новую модель чат-бота ChatGPT

Американская научно-исследовательская компания OpenAI представила новую версию чат-бота ChatGPT — GPT-4o. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали в компании, новая версия обладает повышенной скоростью и расширенным набором функций. Например, GPT-4o умеет переводить текст с фотографий, а также выступать в качестве личного помощника пользователя — давать рекомендации и участвовать в разговорах.

Кроме того, новая модель будет обладать памятью и способностью к обучению — на основе предыдущих разговоров с пользователем. А еще GPT-4o способна просматривать и анализировать видеоролики. К примеру, новую модель нейросети можно попросить прокомментировать спортивный матч.

«Это первый раз, когда мы действительно делаем огромный шаг вперед, когда дело доходит до простоты использования. Это взаимодействие становится намного более естественным и намного проще», — рассказала технический директор OpenAI Мира Мурати.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует внедрить ChatGPT в свои смартфоны.