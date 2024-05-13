Раскрыт преемник Тима Кука в Apple

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл кандидатов на пост нового руководителя корпорации Apple. Материал доступен на сайте агентства.

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По словам Гурмана, 63-летний Тим Кук в ближайшие годы станет пенсионером в привычном для американцев смысле, поэтому, очевидно, он думает, кто возглавит Apple после него. Основным кандидатом на пост руководителя специалист назвал Джеффа Уильямса, который в настоящий момент является главным операционным директором IT-гиганта.

Марк Гурман заявил, что Уильямс имеет похожую с Куком биографию. Так, он тоже родился на юге США, получил степень MBA в Университете Дьюка и работал в IBM, прежде чем присоединиться к Apple. В медиа топ-менеджера часто называют «Тимом Кука Тима Кука». При этом Уильямс всего на два года моложе Кука, поэтому вряд ли останется на посту руководителя в течение долгого времени.

Также автор отметил, что рассматривается кандидатура Джона Тернуса, который моложе 50 лет и сейчас является старшим вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения. По словам Гурмана, чем дольше Кук будет оставаться на своем посту, тем выше шансы Тернуса в будущем занять его место.

Топ-менеджеру Крейгу Федериги, которого называли основным преемником на пост руководителем Apple еще в 2021 году, Гурман не считает главным претендентом. По его словам, Федериги не хватает деловой хватки, чтобы управлять целой корпорацией.

Тим Кук пришел в Apple в 1998 году, где впоследствии занял пост главного операционного директора. 25 августа 2011 года, после ухода Стива Джобса в отставку, Кук стал новым руководителем компании.

В ноябре руководитель компании Apple Тим Кук рассказал, что задумывался о своей отставке. По словам Кука, он готовит к должности нового главы несколько сотрудников.