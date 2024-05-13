Составлен список лучших смартфонов, которые можно купить прямо сейчас

Базовый iPhone 15 возглавил рейтинг лучших смартфонов, которые можно купить по состоянию на май 2024 года, по версии американского интернет-издания о технологиях TechRadar. Эксперты отметили его отличное сочетание цены и производительности.

На втором месте расположился iPhone 15 Pro Max, который признан наиболее универсальным смартфоном Apple благодаря своему топовому процессору, продвинутой камере и прочному титановому корпусу.

Третье место занял Google Pixel 8, который был назван одним из самых оптимальных смартфонов на Android с поддержкой искусственного интеллекта и длительной поддержкой производителя.

Четвертое место досталось Samsung Galaxy S24 Plus, который был назван одним из лучших смартфонов Samsung за всю историю. В его пользу говорит отличная камера, дисплей и продвинутый пользовательский интерфейс.

Пятую строчку занял Samsung Galaxy S24 Ultra, как самый универсальный Android-смартфон на рынке.

Шестую позицию занял OnePlus 12R, который был отмечен за свою впечатляющую автономность. Седьмое место досталось складному OnePlus Open, который был отмечен за свою камеру и дизайн.

Motorola Razr Plus стал лидером в форм-факторе раскладушек. Google Pixel 7 занял девятое место, как лучший бюджетный смартфон на Android. За ним следовал Google Pixel 8 Pro с встроенной нейросетью.

Лучший смартфон для геймеров – Asus Rog Phone 8 Pro с мощным процессором и исключительной системой охлаждения. Замыкает рейтинг OnePlus 12, который был назван одним из самых красивых смартфонов на рынке.