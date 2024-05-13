РКН потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении российских законов

Роскомнадзор после обращения ассоциации АППСИМ на работу сервиса TikTok в России направил его головной компании запрос, касающийся соблюдения российского законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник.

Речь идет о соблюдении двух ФЗ - "О персональных данных" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В случае выявления признаков нарушения требований законодательства регулятор может принять меры, предусмотренные ч. 3 ст. 23 ФЗ "О персональных данных". К примеру, это может быть ограничение доступа или уничтожение информации, а именно персональных данных.

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила регулятору рассмотреть блокировку TikTok в России. Там считают, что российские соцсети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек - столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения.

Ассоциация просила проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон "О персональных данных"), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии. АППСИМ отмечала, что после выраженной в 2019 году готовности платформы локализовать данные не было публичных сообщений об исполнении закона. Эксперты, помимо этого, не смогли найти в соцсети признаков исполнения так называемого закона о рекомендательных алгоритмах.