Обрушившаяся на Землю геомагнитная буря может усилиться

Из-за череды вспышек солнечной активности, наблюдавшихся на протяжении нескольких суток, в ночь на 11 мая на нашей планете началась мощнейшая с 2005 года геомагнитная буря. Она может усилиться.

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Эту бурю ученые оценивают по высшей категории - класс G5. Не исключено, что она окажется самой сильной за несколько десятилетий, рассказали сегодня в Иркутском государственном университете.

Земля переживает солнечный шторм, равных которому по интенсивности не фиксировалось уже давно. За считанные дни в первой половине мая на Солнце произошло более 20 вспышек, причем дюжина характеризуется по наиболее высокому рентгеновскому классу Х.

Только за один день, 9 мая, произошло четыре подобных вспышки.

"Обычно такая череда событий происходит за пять-шесть лет" - уточнили в вузе.

К нашей планете от звезды вылетело четыре облака плазмы, и одно из них уже спровоцировало мощнейшую за десятилетие магнитную бурю.

По словам директора астрономической обсерватории иркутского госуниверситета Сергея Язева, облака раскаленной плазмы движутся со скоростью до тысячи километров в секунду, причем пока лишь часть этих выбросов достигла Земли. Некоторые из них еще находятся в пути, и буря может усилиться.

Впрочем, в данный момент Солнце уже находится в таком положении относительно голубой планеты, что дальнейшие выбросы не будут воздействовать на нее. Однако и уже добравшиеся до Земли облака плазмы сделали свое дело.