На спутнике Сатурна Титане нашли скрытый океан

Крупнейший спутник Сатурна Титан может обладать внутренним океаном из воды или аммиака низкой плотности. К таким выводам пришли ученые, проанализировав архивные данные миссии Cassini.

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Миссия Cassini изучала Сатурн и его спутники более 10 лет. В число приборов входила радиотехническая система, позволяющая проводить наземное радиометрическое слежение.

Эти данные использовались для определения гравитационного поля и внутренней структуры самого Сатурна и нескольких его спутников. В частности, аппарат несколько раз сближался с Титаном.

Известно, что Титан переживает деформации, связанные с приливной силой Сатурна. Их выраженность зависит от расстояния между планетой и спутником.

Ученые измерили деформацию Титана в разных точках его орбиты и обнаружили, что она оказалась меньше, чем можно было ожидать. Они провели серию компьютерных симуляций. Наиболее вероятной версией, объясняющей данные наблюдений, стало наличие внутреннего океана. Жидкость в нем по плотности сопоставима с водой и содержит небольшие дозы аммиака.

Ученые отметили, что подземный океан может способствовать переносу органического материала из каменного ядра Титана к поверхности. Жидкая вода является одной из ключевых предпосылок развития жизни. Водоемы редко встречаются на поверхности планет, но несколько спутников Солнечной системы, таких как Титан, содержат подземные океаны. Вероятно, они образовались очень давно. Предстоит выяснить, почему они до сих пор не замерзли в холодной среде вдали от Солнца, сообщает Nature Astronomy.

Ранее сообщалось, что в атмосфере Титана нашли триуглерод. Также она содержит большое количество метана.