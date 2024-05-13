Раскрыта причина появления теплых «капель» в Тихом океане

Ученые установили причину возникновения аномально теплых участков воды в Тихом океане. Они также известны как «капли» и оказывают катастрофическое воздействие на морские экосистемы.

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Новое исследование было проведено группой международных специалистов и включало серию детальных компьютерных симуляций. Результаты показали, что появление «капель» связано с сокращением выбросов аэрозолей в Китае.

Известно, что за период с 2006 по 2017 годы выбросы диоксида серы в Китае сократились примерно на 70%. Это позволило значительно улучшить качество воздуха. Однако эта практика, направленная на защиту окружающей среды, также может иметь негативные последствия.

Аэрозоли – крошечные частицы, выбрасываемые в атмосферу фабриками и электростанциями. Они отражают солнечный свет обратно в космос и таким образом сохраняют климат более прохладным. Без этого покрытия Тихий океан в большей степени подвергался воздействию солнечного тепла.

«Мы обнаружили, что быстрое сокращение выбросов аэрозолей в Китае вызывает аномалии атмосферной циркуляции за пределами региона их происхождения. Это приводит к значительному среднему потеплению поверхности в северо-восточной части Тихого океана и создает благоприятные условия для экстремальных явлений потепления океана», – заявили ученые.

Компьютерное моделирование подтвердило связь между сокращением объема аэрозолей и появлением «капель». Но, как подчеркнули ученые, в случае со сложными метеорологическими системами в действие вступают множество факторов. Отсутствие аэрозолей могло вызвать цепную реакцию, которая привела к изменению погодных условий и снижению скорости ветров в определенных регионах Тихого океана, сообщает PNAS.

В целом исследование указало на «невероятно хрупкое равновесие» земных экосистем. Эти данные будут полезны для создания новых климатических моделей.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане обнаружили более 50 новых видов морских обитателей. Экспедицию организовали к подводным горам Салас-и-Гомез.