Вредоносные приложения для Android маскируются под WhatsApp, X и Google

В новой кампании злоумышленники маскируют вредоносные Android-приложения под Snapchat, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и X (бывший Twitter).

Попав на устройство пользователя, такие программы пытаются выкрасть учетные данные от различных аккаунтов. О распространении Android-трояна рассказали исследователи из команды SonicWall Capture Labs:

«Эти вредоносы используют иконки популярных приложений, чтобы запутать потенциальных жертв и заставить их установить злонамеренный софт в систему».

Вектор доставки Android-зловредов пока не до конца понятен, однако известно, что сразу после установки трояны запрашивают доступ к специальным возможностям операционной системы (accessibility services) и API-интерфейсу администратора устройств Android (уже устаревшая функциональность, предоставляющая права администратора на системном уровне).

Если владелец смартфона даст доступ, вредоносное приложение получит полный контроль над устройством и сможет вытаскивать конфиденциальные данные.

Обнаруженные Android-трояны подключаются к удаленному серверу для получения команд, с помощью которых можно вытащить список контактов, СМС-сообщения, журнал вызовов и список установленных приложений.

Вредоносы могут также отправлять СМС-сообщения, открывать фишинговые страницы в браузере и включать вспышку камеры.

Упомянутые фишинговые страницы замаскированы под страницы для входа в аккаунты Facebook (признана экстремистской и запрещена в России), GitHub, Instagram (признана экстремистской и запрещена в России), LinkedIn, Microsoft, Netflix, PayPal, Proton Mail, Snapchat, Tumblr, X, WordPress и Yahoo.

Напомним, на днях специалисты антивирусной компании «Доктор Веб» выявили подозрительный код в приложении Love Spouse для управления секс-игрушками. Этот софт размещен в официальном магазине Google Play.