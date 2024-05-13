Объявлено о возможном доказательстве существования глюболов

Международная группа физиков объявила о возможном доказательстве существования глюболов. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).

© M. Ablikim et al. / Physical Review Letters

Глюболами называют гипотетические взаимодействия, которые происходят между глюонами — носителями сильного ядерного взаимодействия. Считается, что глюоны удерживают кварки вместе, формируя адроны (например, протоны и нейтроны) и мезоны (частицы, состоящие из кварка и антикварка). Также предполагается, что глюоны могут образовывать частицы без участия кварков — глюболы.

Чтобы найти признаки существования глюболов, ученые провели эксперименты по столкновению мезонов на Пекинском электрон-позитронном коллайдере, расположенном в Институте физики высоких энергий в Пекине. Исследователи смогли проанализировать 10 миллиардов событий, полученных за последнее десятилетие, и обнаружить свидетельства существования частиц со средней массой 2395 мегаэлектронвольт на квадратную секунду, что соответствует ожидаемым параметрам для глюболов.

Однако для подтверждения необходимы дальнейшие исследования, поскольку результаты не являются абсолютным доказательством существования глюболов, и другие взаимодействия могли привести к аналогичным результатам.