В Исландии запущен завод по прямому улавливанию углекислого газа

В Исландии начал работу завод под названием Mammoth («Мамонт»), созданный швейцарской компанией Climeworks. Как пишет издание Ferra, этот завод, ориентированный на прямое извлечение углекислого газа (CO2) из атмосферы, считается самым крупным в мире по такой технологии.

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«Мамонт» представляет собой значительный прогресс по сравнению с предыдущим проектом Climeworks, Orca, открытым в 2021 году и в десять раз меньшим. Новый завод имеет модульную структуру с местом для 72 коллекторов, действующих как огромные атмосферные пылесосы. В настоящее время функционируют 12 коллекторов, и в ближайшие месяцы планируется запустить еще несколько.

При полной мощности ожидается, что «Мамонт» будет способен извлекать 36 000 тонн CO2 ежегодно, что эквивалентно выбросам около 8000 автомобилей, работающих на газе, за год. Углерод, пойманный заводом, будет затем транспортироваться под землю для долгосрочного хранения в природных горных образованиях.