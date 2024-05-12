Новый iPad Pro OLED оказался мощнее iPhone 15 и любого гаджета на Android

Китайская компания Antutu, создатели одноимённого бенчмарка для тестирования синтетической мощности мобильных устройств, поделились данными о тестировании грядущего планшета iPad Pro OLED. Устройство поступит в продажу уже 15 мая по рекомендованной цене от $ 999.

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По итогам тестирования новый гаджет Apple набрал рекордные 2,74 млн баллов благодаря новейшему процессору M4. Это примерно на 600 тысяч баллов больше результатов прошлого iPad Pro и самого мощного гаджета на Android — Asus ROG Phone 8 Pro. Планшету удалось набрать более 1 млн баллов в тесте графической производительности: ранее это не удавалось ещё ни одному мобильному устройству.

Судя по всему, схожие показатели сможет продемонстрировать линейка смартфонов iPhone 16, которая поступит в продажу грядущей осенью. По данным инсайдеров, гаджеты также получат мощнейший процессор M4.