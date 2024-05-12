Марина Василевская передала Лукашенко флаг Беларуси, побывавший на МКС
Об особом символизме, которым наполнен для граждан Беларуси День национального флага, герба и гимна, заявил Александр Лукашенко, выступая 12 мая на торжественной церемонии чествования государственных символов.
Напомнив о первом в истории суверенной страны референдуме, который состоялся в 1995 году, президент подчеркнул, что именно тогда "народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства. Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков".
Первый белорусский космонавт Марина Василевская вместе с представителями молодежи в этот день произнесла клятву верности государственным символам. После чего военнослужащие роты почетного караула передали ей государственный флаг, который космонавт вручила главе государства.
Этот флаг, уточняет агентство, побывал вместе с Василевской на МКС, закрепив статус РБ как космической державы. А теперь он займет почетное место во Дворце Независимости.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии в Минске, президент подчеркнул, что традиция чествования важнейших символов суверенной Беларуси стала поистине всенародной. В этот день по всей стране тысячи юношей и девушек приносят клятву верности государственным символам.
"Это знак глубокого уважения к прошлому - духовным и нравственным ценностям, завещанным нам предками. Это искренняя благодарность за мирное и счастливое настоящее, которое обеспечено старшим поколением современников, - сказал Лукашенко. - Но самое главное - это демонстрация готовности взять на себя ответственность за судьбу своей страны".