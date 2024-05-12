Предсказано обнаружение экзотических черных дыр

Ученые предсказали, что Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» будет способен обнаружить экзотический класс легких черных дыр — гипотетических объектов, которые до сих пор не были обнаружены. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D.

Считается, что первичные черные дыры образовались в результате коллапса плотных сгустков материи спустя несколько мгновений после Большого взрыва. В момент своего рождения Вселенная пережила короткую, но интенсивную фазу, известную как инфляция, когда пространство расширялось быстрее скорости света. В этих особых условиях области, которые были более плотными, чем их окружение, могли коллапсировать, образуя первичные черные дыры малой массы.

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Хотя модели показывают, что самые маленькие черные дыры должны испариться до того, как Вселенная достигнет своего нынешнего возраста, те, у кого масса аналогична земной, могут существовать до сих пор.

Обнаружение первичных черных дыр позволило бы больше узнать об очень ранней Вселенной и позволило бы с большой уверенностью утверждать, что ранний период инфляции действительно имел место. Эти объекты также могут составлять некоторый процент темной материи.