Леус рассказал о возвращении магнитной бури на Земле

Затишье магнитной бури 12 мая является временным, и к концу дня Земле придется столкнуться с еще одним ударом вспышки на Солнце. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Отмечается, что сейчас пауза в развитии феномена затянулась и составляет около девяти часов.

— Специалисты ожидают, что до конца дня планете предстоит выдержать еще один последний, но видимо, наиболее сильный удар. К Земле в настоящий момент движется выброс массы от вспышки X5.8, — пояснил синоптик.

По мнению Леуса, мощность надвигающейся на Землю магнитной бури может преодолеть показатель феномена 11 мая и стать самым масштабным за время наблюдений, следует из публикации в Telegram-канале специалиста.

11 мая в пресс-службе Института прикладной геофизики сообщили, что сила магнитной бури на Земле достигла высокого показателя G4.

Эта мощнейшая за 20 лет буря может повлиять на работу спутников, космических устройств и радиосигнала, рассказал «Вечерней Москве» доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

После магнитной бури жители многих регионов России смогли увидеть северное сияние.