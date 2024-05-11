Представлен игровой монитор Thunderobot с частотой 480 Гц двойным разрешением

Компания Thunderobot анонсировала монитор Silver Wing, оснащенный матрицей QD-OLED с частотой до 480 Гц. Об этом сообщает Rozetked.

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Новинка получила 31,5-дюймовый экран QD-OLED с двумя режимами работы: в разрешении 4K и частотой обновления 240 Гц или режимом Full HD при частоте 480 Гц. Также заявлена максимальная яркость в 1300 нит и контрастность 1500000:1. Среди прочего отмечается покрытие цветового пространства DCI-P3 на 98,5% и время отклика всего 0,03 мс.

В мониторе имеются все необходимые порты, в том числе DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C с поддержкой питания до 90 Вт. Новый Thunderobot Sliver Wing QD-OLED оценили в Китае в 9999 юаней (около 126,2 тыс. руб.). Также будет доступна более доступная модель с матрицей Fast-IPS с 2K-разрешением и частотой обновления 240 Гц, ценник которой составит 1699 юаней (около 21,4 тыс. руб.).

Авторы Rozetked считают, что новинки появятся в России, так как Thunderobot официально присутствует на отечественном рынке. Стоимость мониторов в России и дата презентации пока не раскрываются.