В WhatsApp появится новая функция для защиты пользователей

В бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена необычная функция, запрещающая делать скриншоты фотографий чужих профилей. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Согласно источнику, нововведение прежде тестировали для приложения на Android. Теперь же эта функция активировалась в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.10.10.70, которая доступна в сервисе TestFlight. Когда пользователь попробует сделать скриншот фотографии с чужого профиля, он увидит предупреждение, что это невозможно в целях защиты конфиденциальности пользователя в WhatsApp.

По задумке разработчиков WhatsApp, эта функция обеспечит дополнительный уровень защиты, запрещая пользователям сохранять фото чужих профилей без ведома владельца. Просто скачать фото, как это устроено в Telegram, тоже не получится. Тем не менее при острой необходимости пользователи могут сфотографировать экран устройства с другого гаджета.

Когда нововведение заработает у пользователей стабильных версий WhatsApp на Android и iOS, не уточняется. На данный момент функция блокировки скриншотов находится в стадии разработки.