Эксперт рассказал, чем опасна экстремальная магнитная буря

Магнитная буря ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5. Такой показатель был зафиксирован впервые с 2005 года. Космический шторм может негативно влиять на работу техники и здоровье людей. Об этом сообщил сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, пишет «Абзац».

Специалист рассказал, что данная мощная буря может повредить магистральные линии энергопередачи на Земле и часть спутников на орбите. В частности, спутники американского миллиардера Илона Маска столкнулись с повышенной нагрузкой, но «пока выдерживают».

Кроме того, в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и чувствительные к природным изменениям.

«В периоды максимального уровня магнитных бурь число инсультов и инфарктов заметно вырастает», — рассказал Эйсмонт.

Врачи считают, что около 70% сердечников являются метеочувствительными. Им нужно отслеживать давление, ритм сердца, соблюдать питьевой режим и ограничивать физические нагрузки.

В последние дни на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек.