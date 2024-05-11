Цена на популярный в России iPhone опустилась почти до 50 тысяч рублей

Стоимость базового смартфона iPhone 13 опустилась в России до 52,4 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

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Согласно источнику, iPhone 13 является на сегодняшний день самым выгодным смартфоном Apple, который можно покупать и в 2024 году. На старте продаж в России в 2021 году iPhone 13 предлагался по цене от 79,9 тыс. руб. Спустя два с половиной года смартфон подешевел более чем на 30%.

iPhone 13 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, а также пиковой яркостью 1200 нит. За производительность устройства отвечает фирменный чип Apple A15 Bionic, дополненный 4 ГБ оперативной памяти. Таких характеристик хватает и в 2024 году для плавной работы системы и мобильного гейминга.

В смартфоне также имеется двойная 12-мегапиксельная камера — основная и ультраширокоугольная, а селфи-камера представлена сенсором с разрешением 12 Мп. Среди прочих особенностей выделяют наличие беспроводной зарядки MagSafe, защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и поддержка видеосъемки в режиме Cinematic Mode.

Ранее инсайдер раскрыл подробности об улучшенном экране в iPhone 16 Pro.