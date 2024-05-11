В Институте прикладной геофизики (ИПГ) заявили, что уровень магнитной бури на Земле вновь стал экстремально сильным — G5.

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Уровень магнитной бури на Земле вновь стал экстремально сильным — G5, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«Вновь сила магнитной бури поднялась до экстремального — до G5», — отметили в институте.

Учёные подчеркнули, что Солнце переживает период высокой активности, поэтому и наблюдаются такие уникальные явления.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о высокой активности на Солнце.