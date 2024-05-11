WhatsApp провел масштабное обновление мессенджера

Версии приложения для Android и iOS сильно преобразились. Зелёной плашки вверху больше не будет; она стала белой или чёрной в зависимости от системной темы. А все элементы навигации переместились в нижнюю часть экрана. Зелёным цветом подсвечены только отдельные элементы — такие как кнопки и активные разделы.

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Темы оформления стали более контрастными. На экране с чатами появилась строка с поиском на базе нейросети. Кроме того, добавили новую анимацию, а иконки в настройках перерисовали. Об этом компания объявила на своей странице в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что скоро в WhatsApp появится специальная вкладка «Избранное», куда пользователи смогут добавлять определённые чаты и звонки. Новый раздел поможет не пропустить сообщения от важных собеседников.