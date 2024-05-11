Вышла улучшенная версия смарт-часов Mobvoi TicWatch Pro 5

Компания Mobvoi представила обновленную версию «умных» часов TicWatch Pro 5 с приставкой Enduro, которые получили прочный корпус. Об этом сообщает портал iXBT.

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TicWatch Pro 5 Enduro сохраняет ключевые характеристики оригинальной модели, включая двухслойный экран и автономность до 80 часов в активном режиме. В качестве улучшений новая версия предлагает сапфировое стекло для защиты экрана и корпус из нержавеющей стали, что повышает устойчивость часов к повреждениям. Кроме того, Enduro комплектуется эксклюзивными ремешками.

Часы получили AMOLED-экран на 1,43 дюйма с разрешением 466x466 пикселей и дополнительный монохромный экран Ultra Low Power Display, благодаря которому часы могут работать от одного заряда до 45 дней в режиме ожидания.

За производительность TicWatch Pro 5 Enduro отвечает 4-нанометровый чипсет Snapdragon W5+ Gen 1, дополненный 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Работает новинка под управлением Wear OS 3 от Google. Устройство имеет защиту 5ATM и по стандарту MIL-STD-810H, а также оснащается GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.2, NFC и микрофоном.

Новинку оценили в $350 (около 32,1 тыс. руб.).

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