Инсайдер раскрыл подробности об улучшенном экране в iPhone 16 Pro

Экран предстоящего iPhone 16 Pro будет на 20% ярче при проигрывании SDR-контента по сравнению с iPhone 15 Pro. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Instant Digital.

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Согласно источнику, типичная яркость iPhone 16 Pro составит 1200 нит, что на 20% больше по сравнению с актуальным iPhone 15 Pro. При этом пиковая яркость, судя по всему, останется прежней и составит 1600 нит.

Типичная яркость в экранах iPhone не менялась еще со времен iPhone 13 Pro, представленного в 2021 году. Учитывая, что в основном пользователи потребляют SDR-контент, а не HDR, в котором доступна пиковая яркость, увеличение этого параметра на 20% может существенно повлиять на восприятие новинки.

Флагманская линейка смартфонов iPhone 16 будет представлена осенью 2024 года. В нее войдут четыре модели: iPhone 16 и 16 Plus, которые получат обновленный дизайн блока камеры, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которым приписывают увеличенные до 6,3 и 6,9 дюйма дисплеи. За производительность гаджетов будут отвечать фирменные чипы Apple A18 и A18 Pro в зависимости от модели.

Ранее сообщалось, что Apple установит в iPhone 16 новую сенсорную кнопку захвата.