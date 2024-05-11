На Солнце произошла вторая за день мощнейшая вспышка

За сутки на Солнце произошли две вспышки высшего класса X, рассказали исследователи Института прикладной геофизики. Об этом пишет ТАСС.

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Ученые заметили, что утром в субботу, 11 мая, была зафиксирована вспышка X5.8.

Затем, в 14:44 мск, произошла вспышка X1.5. Она наблюдалась в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S18W60). Ее длительность составила 46 мин. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Напомним, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Уровень магнитной бури на Земле вновь стал экстремальным

В том случае, если вспышки происходят подряд, во время второй выброса не происходит — Солнце не успевает накопить достаточное количество вещества, уточняют ученые.

Ранее сообщалось, что за последние две недели на Солнце произошло 12 вспышек высочайшего класса X. Специалисты отмечают, что подобной активности не было свыше 20 лет.