Сверхсветовые скорости: какими бывают двигатели в научной фантастике?

Практически ни одно произведение научной фантастики не обходится без космических перелетов на сверхсветовой скорости. И многие книги, игры, фильмы и сериалы объясняют методы межзвездных путешествий по-разному. Журнал Popular Mechanics рассказал о самых интересных примерах.

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Гиперпространственный двигатель

Пожалуй, самый популярный способ перемещаться между далекими галактиками. Гиперпространственный двигатель из Star Trek, как и многие другие технологии в сериале, не так просто объяснить. Теория утверждает, что, если смешать материю, антиматерию и дилитий, то вокруг космического корабля можно создать карманную реальность, которая существует вне обычной ткани пространства и времени. Благодаря этому машины могут перемещаться на сверхсветовой скорости, но гиперпространственные двигатели нуждаются в тщательном техобслуживании. Именно поэтому на борту каждого корабля в Star Trek обязательно есть эксперт-инженер.

Двигатель бесконечной невероятности

Двигатель бесконечной невероятности из «Автостопом по галактике» — одна из наиболее «математических» концепций сверхсветовых путешествий. По сути, это машина, которая производит квантовые расчеты, находит наименее вероятную точку в пространстве и моментально отправляет корабль в нее. Автор книг Дуглас Адамс не дал четкого объяснения того, как именно работает двигатель: писатель признался, что придумал идею, когда сюжет зашел в тупик. Любые попытки персонажей спастись выглядели невозможными — и он выбрал самую невероятную.

ТАРДИС

ТАРДИС — постоянный компаньон протагониста «Доктора Кто». Машины, которыми пользуются Повелители Времени, не всегда похожи на старые полицейские будки: просто та, что появилась в сериале, плохо маскируется из-за неполадки. А внутри они представляют собой огромные корабли, черпающие энергию из искусственной сингулярности.

Двигатель Хольцмана

Автор «Дюны» Фрэнк Герберт объясняет сверхсветовые путешествия во вселенной при помощи эффекта Хольцмана — вымышленной группы научных феноменов, которые позволяют людям совершать самые разные вещи. Например, создавать «складки» в самой ткани пространства. Незачем отправляться к далекой звезде, если можно просто притянуть далекую звезду поближе. Правда, для перемещения при помощи двигателей Хольцмана нужен пилот, принявший пряность — иначе ориентироваться в складках не получится.