Почему возникает эффект плацебо?

В медицине часто говорят о плацебо: загадочном феномене, в результате которого люди выздоравливают при помощи «фальшивых» лекарств, вроде сахарной пилюли. Но как на самом деле работает плацебо? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Чтобы понимать эффект плацебо, сначала нужно понимать само определение «плацебо». По незнанию мы люди часто называют этим словом фейковые лекарства, которые доктора прописывают ничего не подозревающим пациентам, чтобы те думали, что их здоровье идет на поправку.

Но в научной среде под плацебо подразумевается неактивная терапия, которая применяется на контрольной группе во время клинических испытаний. По сути, подопытные знают, что могут получить плацебо с 50% вероятностью. Процедура важна, т.к. без нее ученые не смогли бы отличать реальную пользу испытываемых препаратов от естественных колебаний в тяжести заболевания.

Термин «эффект плацебо» охватывает ряд различных явлений. Например, среди них числится психологический феномен под названием эффект Хоторна, при котором люди автоматически начинают чувствовать себя лучше после визита к врачу вне зависимости от лечения. Исследования также показали, что эффект плацебо зависит от того, как пациенты воспринимают своих докторов.

Помимо этого, важную роль играют социальные факторы и предыдущий опыт человека. Если подопытный знает, что он может получить терапию вместо условного лекарства, то он сможет переносить боль проще. Так получается из-за того, что терапия, согласно опыту многих людей, обязательно улучшает самочувствие человека. К тому же, мозг способен модифицировать наше восприятие боли в зависимости от того, в каком контексте она проявляется.

Исследователи обнаружили, что префронтальная кора головного мозга может менять восприятие боли человеком по нисходящему принципу, если тот находится под влиянием плацебо. Она может поднять болевой порог, из-за чего пациент ощутит обезболивающий эффект иначе.