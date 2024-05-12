Чем микрогравитация отличается от невесомости?

Даже самый маленький ребенок знает одну вещь о космосе: за пределами Земли нет гравитации. Правда, есть нюанс — в реальности это не совсем правда. Портал livescience.com рассказал о невесомости и том, в чем разница между ней и микрогравитацией.

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Чем невесомость отличается от микрогравитации

Прежде всего, феномен, который испытывают люди на орбите, нельзя назвать нулевой гравитацией — это микрогравитация. Да, космонавты на борту МКС двигаются так, что со стороны можно подумать, будто гравитации совсем нет, но это неправда. На них влияет 88% того притяжения, что мы ощущаем на Земле. Просто они проявляются иным образом из-за того, как объекты на орбите вращаются вокруг планеты.

Иллюзия нулевой гравитации возникает благодаря невесомости. По сути, космонавты постоянно «падают» в сторону планеты, но не разбиваются об ее поверхность. Подобный эффект создается за счет правильного подбора орбитальной скорости и траектории: они позволяют космической станции держаться на стабильной орбите, не входя в атмосферу Земли.

Что такое микрогравитация

Гравитация — фундаментальная сила природы, которая влияет на любой объект, обладающий массой. Чем больше масса, тем больше сила притяжения, поэтому мы часто совсем не замечаем, как она воздействует на человека. Земная гравитация не дает нам «оторваться» от планеты, но также держит Луну на стабильной орбите вокруг планеты. А гравитация Луны, в свою очередь, воздействует на водоемы Земли и создает океанические потоки.

Гравитация ощущается меньше по мере расстояния, но не настолько, чтобы люди на орбите почувствовали значительную разницу. Если орбита МКС отклонится, то космонавты сполна ощутят на себе силу притяжения, т.к. земная гравитация начнет тянуть их вниз. По факту, в космосе в принципе нельзя говорить о нулевой гравитации — она есть всегда, просто в меньших пропорциях.

И нет, это не микрогравитация — название феномена немного не соответствует сути. Ощущения микрогравитации возникают из-за незначительных изменений в ускорении, и это чувство могут испытать на себе не только космонавты.