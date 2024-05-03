Xiaomi готовится к презентации своей первой раскладушки

Первый смартфон-раскладушка компании Xiaomi будет представлен в ближайшее время. На это указывает регистрация устройства в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, сообщает портал MyDrivers.

Регистрацию прошло устройство с модельным номером 2405AVPB7C, которое, по слухам, будет представлено под названием Xiaomi Mix Flip. Появление в базе китайского ведомства также указало наличие в смартфоне системы спутниковой связи Tiantong. Причем Xiaomi выпустит две версии устройства — с поддержкой спутниковой связи и без, вероятно, чтобы пользователи не переплачивали за ненужную им функцию.

© Газета.Ru

По данным инсайдеров, Xiaomi Mix Flip будет лишен характерной для складных устройств складки в месте сгиба экрана, что будет отличать эту модель от многих конкурентов. На задней панели смартфона разместят небольшой внешний дисплей для отображения важной информации, включая время, уведомления, данные о погоде и других данных.

Кроме того, новинка получит тройную камеру, созданную вместе с Leica, как в последних флагманских смартфонах Xiaomi. При этом подробности об используемых сенсорах и прочая информация не уточняются.