В Солнечной системе нашли «новорожденный» астероид

Ученые установили возраст самого молодого астероида Солнечной системы. Его обнаружили в ноябре 2023 года. Согласно исследованию, объект образовался 2-3 миллиона лет назад.

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Ранее ученые обследовали небольшой астероид Динкинеш, вращающийся в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Наблюдения показали, что вокруг него вращается «спутник» – еще один астероид, которому присвоили название Селам.

Ученые определили его возраст, основываясь только на динамике движения объекта. Их результаты согласуются с данными миссии «Люси», основанными на анализе поверхностных кратеров.

Команда провела около миллиона вычислений, учитывая различные параметры. В результате они пришли к выводу, что средний возраст Селама составляет 3 миллиона лет, но более вероятно, что он сформировался 2 миллиона лет назад, сообщает Astronomy & Astrophysics.

«Этот астероид удивительно молод по сравнению с возрастом Солнечной системы, а это означает, что он сформировался сравнительно недавно», – заключили исследователи.

Расчеты показали, что Селам даже моложе ископаемого предка человека, в честь которого он назван – 3-летней девочки, жившей 3,3 млн лет назад. Ее скелет был найден ранее в Эфиопии. На местном языке «Селам» переводится как «мир».

Ранее астрономы нашли старейшую звезду за пределами Млечного Пути. Ей около 13 млрд лет.