Китай успешно запустил зонд для грунта с обратной стороны Луны

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с лунным зондом «Чанъэ-6». Об этом сообщает РИА Новости.

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Запуск состоялся в соответствии с графиком в 17:27 по местному времени (12:27 мск). В случае успеха 53-дневной миссии зонд впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны спутника планеты. По плану «Чанъэ-6» должен забрать около 2 кг образцов с Луны.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального модуля, возвращаемого и спускаемого аппаратов, а также модуля для взлета. Зонд оснащен полезной нагрузкой, в том числе двумя камерами, прибором для спектрального анализа минералов и аппаратурой для изучения структуры грунта.

Вместе с китайским аппаратом в космос отправилась различная международная полезная нагрузка. Это французский детектор DORN для измерения концентрации радона на поверхности Луны, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, пакистанский спутник ICUBE-Q, а также итальянский лазерный уголковый отражатель.