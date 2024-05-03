Частота вспышек класса X на Солнце выросла на 60% за последние 5 лет

Американский астроном Кит Стронг сообщил, что ночью на Солнце возникла 30-я по счету вспышка класса Х в рамках текущего цикла активности светила.

Этот показатель почти на 60% выше, чем число схожих вспышек за сопоставимый период прошлого солнечного цикла, пишет исследователь в своем микроблоге в X (ранее Twitter).

"Сегодня в два часа ночи по Гринвичу (5 часов по Москве) активный регион на поверхности Солнца породил очередную вспышку класса Х, которая стала 11-й по силе за весь текущий цикл солнечной активности. Она стала 30-й по счету вспышкой класса Х за последние пять лет, тогда как за аналогичный период в рамках прошлого цикла активности возникло лишь 19 подобных проявлений солнечной активности", - пишет Стронг.

В последние дни и недели, как отмечает Стронг, активность Солнца стала особенно высокой. Только за 2 мая на поверхности светила произошло шесть выбросов корональной массы, а число пятен на Солнце, отражающее уровень его активности, очень сильно увеличилось за апрель. В общей сложности за последние пять лет светило породило более семи сотен вспышек, что выше, чем общее количество проявлений солнечной активности за весь предыдущий цикл, длившийся 11 лет.

Солнечная активность

Как правило, уровень активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего циклов солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.

В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую "спячку" в конце сентября 2017 года после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3 - самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта "спячка" продолжалась почти три года, до мая 2020 года, когда астрономы зафиксировали рождение относительно мощной вспышки класса M. После этого активность светила резко возросла и по этому показателю текущий цикл активности (SC25) заметно превосходит предыдущий (SC24).