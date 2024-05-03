Ученые предположили существование на Марсе «поедающих метан» организмов

Ученые NASA предположили, что на Марсе существуют «поедающие метан» организмы, пишет LIFE.ru. Такая теория сложилась, исходя из данных, которые уже два десятка лет присылает марсоход Curiosity. Приборы космического аппарата улавливают выделяющийся метан в районе древнего кратера Гейл на марсианском экваторе.

Как предположили ученые, производство метана на Марсе является стабильным и постоянным процессом. Исследователи допускают, что где-то под поверхностью планеты есть микробная активность, а именно жизнедеятельность метаногенных архей, которые в том числе производят метан на Земле. Им нужен только водород и углекислый газ. Кроме того, существует вероятность, что на Марсе есть и те, кто питается этим метаном, уверены в NASA. Это бы объяснило, куда вещество исчезает днем.

Российские ученые до этого экспериментальным путем воссоздали предполагаемые условия марсианской мерзлоты. В ходе исследования они пришли к выводу, что бактерии и археи, обитающие в земных соленых озерах, прекрасно чувствовали бы себя и в марсианском грунте.

Ученые ранее предположили, что Уран и Нептун могут содержать большое количество замороженного метана. К такому выводу исследователи пришли после изучения данных, полученных при помощи космического аппарата «Вояджер-2» и земных телескопов. На основе этой информации ученые создали компьютерные модели планет.