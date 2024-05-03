В Крыму предупредили о риске роста популяции опасной рыбы в море

Директор крымского Алуштинского аквариума Виктор Жиленко заявил о высоком риске роста популяции в Черноморском регионе опасного морского хищника — групера. Об этом сообщает РИА Новости.

Групер обитает Средиземном море. У него нет естественных соперников в Черном море, из-за чего способен уничтожить всю кормовую базу местных рыб. В феврале Жиленко сообщил, что рыбаки впервые выловили двух груперов у берегов Крыма — их подселили к другим обитателям аквариума. Он объявил вознаграждение за поимку особей, а накануне в аквариум принесли еще трех груперов.

«Сегодня средиземноморский хищник проводит глубокую разведку в новой для себя акватории. Сейчас они возможно заходят малыми группами, но боюсь, что готовится серьезное вторжение в наш Черноморский регион, существуют риски роста их популяции», — объяснил Жиленко.

Он добавил, что вознаграждение за поимку груперов продолжает действовать — аквариум будет платить рыбакам по 5 тысяч рублей за каждую принесенную особь.