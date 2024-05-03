ChatGPT превратится в поисковую систему

По слухам, уже 9 мая состоится запуск новой поисковой системы, работающей на основе ChatGPT, которая станет конкурентом Google Search.

Пользователь Reddit обнаружил, что для доменного имени search.chatgpt.com был создан SSL-сертификат, подтверждающий идентичность веб-сайта.

Попытка открыть данный адрес в браузере возвращает страницу с ошибкой «Not found», что увеличивает вероятность скорого запуска этого домена.

Идея создания поисковика на базе ChatGPT возникла на фоне неспособности Microsoft, крупного инвестора OpenAI, конкурировать с Google Search с помощью Bing.

Ожидается, что новая система будет использовать искусственный интеллект для создания кратких сводок и предоставления более быстрых результатов, аналогично Google Search Generative Experience, которая ставит ИИ-сводки и ответы в центр поискового инструмента.

Подробности о предстоящем сайте пока не раскрыты, но пользователи Reddit уже обсуждают возможные функции, которые они хотели бы видеть в новом поисковом инструменте ChatGPT.

Среди предложений — возможность ИИ оценивать качество источников информации, а также опасения по поводу монетизации новой системы через рекламу и спонсированные результаты.