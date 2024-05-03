Китай запустит миссию на обратную сторону Луны

Китай в пятницу предпримет попытку запуска миссии на обратную сторону Луны. Это первая из трех запланированных миссий в рамках цели по высадке человека на поверхность естественного спутника Земли к 2030 году.

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Запуск беспилотного корабля «Чанъэ-6» будет произведен в пятницу в период с 17:00 до 18:00 по пекинскому времени. В случае успеха он будет иметь большое значение для поддержки амбиций КНР по отправке человека на Луну.

Миссия «Чанъэ-6» заключается в сборе и возврате образцов с обратной стороны Луны. В Китайском космическом ведомстве рассказали, что ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» уже начала заправляться криогенным топливом на основе жидкого водорода и жидкого кислорода, сообщает агентство Xinhua.

Между тем миссия также вызвала обеспокоенность США. В NASA запуск назвали новой «космической гонкой».

Ранее индийские ученые провели исследование и выяснили, что в кратерах на полюсах Луны имеются большие запасы замерзшей воды.