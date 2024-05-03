Ученые предупредили о риске загрязнения вод Балтики токсичным таллием

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в США и других научных учреждений предупредили о риске загрязнения Балтийского моря таллием — наиболее токсичным металлом для водных млекопитающих. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

В настоящее время количество таллия (TI) остается низким в морской воде Балтийского моря. Однако наблюдения показывают, что количество элемента может увеличиться из-за дальнейшей антропогенной деятельности или из-за естественного окисления вод Балтики.

Большая часть таллия в Балтийском море накапливается в отложениях благодаря большому содержанию сульфидных минералов.

«Антропогенная деятельность ежегодно высвобождает значительные количества токсичного таллия. Это исследование свидетельствует об увеличении количества таллия, доставленного антропогенными источниками в Балтийское море примерно с 1947 года», — говорится в публикации.

В ходе исследования ученые обнаружили, что морская вода Балтийского моря значительно более обогащена изотопом Tl-205, чем предполагалось. Судя по длинному керну отложений, это насыщение началось примерно с 1940 по 1947 год.

Хотя точные источники увеличения таллия еще неизвестны, специалисты считают, что региональное производство цемента, которое увеличилось после окончания Второй мировой войны, может сыграть важную роль в этом процессе.

Исследователи полагают, что попытки искусственно насытить воды Балтийского моря кислородом могут привести к выбросу таллия, а также ртути, которая накапливается в рыбе до опасных для здоровья уровней.