Siri на HomePod разучилась отвечать на простейший вопрос

Голосовой помощник Siri от Apple, встроенный в умные колонки Home Pod, разучился отвечать на вопрос «Который час». Об этом со ссылкой на личные наблюдения сообщает редакция издания MacRumors.

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По данным журналистов, Siri перестала определять время в течение последних 24 часов. Если попросить голосовой ассистент в колонке озвучить актуальное время, вместо выполнения задачи она сообщит об обнаружении нескольких ответов на вопрос в интернете. Для ознакомления с ними Siri попросит пользователя открыть свой iPhone.

В MacRumors считают, что ошибка возникла на стороне сервера Apple, поэтому, скорее всего, она будет быстро устранена. А пока, чтобы узнать время от Siri на HomePod без необходимости переключения на iPhone, журналисты рекомендовали указать в настройках колонки свое местоположение вручную.

«Siri уже давно высмеивают за то, что она не понимает запросы и не предоставляет ожидаемую информацию, а небольшие ошибки, подобные этой, немного смущают, поскольку Apple готовится к крупному обновлению искусственного интеллекта», – добавили в MacRumors.

Подробности об ИИ-функциях Siri, скорее всего, будут объявлены на конференции разработчиков WWDC, которая запланирована на 10 июня 2024 года.