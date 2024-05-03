Samsung выпустила Galaxy AI для старых смартфонов 2021 и 2022 годов

Samsung объявила о выпуске обновления One UI 6.1 на базе Android 14 для старых флагманских смартфонов Galaxy S21 и S22 с поддержкой ИИ-функций Galaxy AI. Об этом сообщает портал SamMobile.

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Официальный релиз One UI 6.1 на данный момент состоялся пока для смартфонов серий Galaxy S21 и S22 в Южной Корее. Вероятнее всего, устройства в других регионах будут обновлены в ближайшее время, о чем ранее заявлял канадский ретейлер, который пообещал обновление для Galaxy S22 на 3 мая. Однако для субфлагманских моделей Galaxy S21 FE пока что новая прошивка не вышла.

Кроме того, устройства серии Galaxy S21 получили ограниченный набор функций Galaxy AI. При этом Galaxy S22, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и более актуальные смартфоны предлагают аналогичный функционал, что и Galaxy S24. Так, в Galaxy S21 поддерживается лишь функция Circle to Search для Google-поиска. Почему старые флагманы не получили поддержку ИИ-функций, таких как перевод текста в реальном времени, не уточняется.

Модели Galaxy S20 и другие старые модели не будут обновлены до версии One UI 6.1.