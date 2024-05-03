«Кембрийский взрыв» связали с ослаблением магнитного поля Земли

Ученые обнаружили в Бразилии и ЮАР ископаемые свидетельства того, что сила магнитного поля Земли была примерно в 30 раз ниже текущих значений в конце эдиакарской эпохи, около 590-560 млн лет назад.

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Это ослабление привело к резкому ускорению эволюции многоклеточной жизни в рамках "кембрийского взрыва", пишут исследователи в статье в журнале Communications Earth & Environment.

"Традиционно считается, что "кембрийский взрыв" произошел в результате того, что в конце эдиакарской эпохи концентрация кислорода в воздухе и воде резко выросла. Проведенные нами замеры говорят о том, что рост концентрации кислорода в атмосфере и гидросфере был связан с длительным периодом резкого ослабления магнитного поля планеты, который продлился около 30 млн лет", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских, китайских и южноафриканских геологов под руководством профессора Рочестерского университета Джона Тардуно при изучении образцов пород, сформировавшихся в разные периоды протерозойской эры в разных регионах планеты. Тардуно и его коллеги уже много лет изучают, как менялась сила магнитного поля Земли с момента ее формирования, для чего ученые собирают образцы древних пород и замеряют их остаточную намагниченность.

Недавно, как отмечают геологи, их коллеги обнаружили возможные свидетельства того, что сила магнитного поля Земли значительным образом ослабла в конце эдиакарской эры, незадолго до "кембрийского взрыва". Профессор Тардуно и другие исследователи проверили, так ли это на самом деле, для чего они измерили уровень намагниченности кристаллов магматических пород, которые сформировались около 2 млрд лет назад на севере современной ЮАР, а также 590 млн лет назад на юге современной Бразилии.

Эти замеры показали, что 2 млрд лет назад Земля уже обладала достаточно сильным магнитным полем, сопоставимым по силе с его текущей напряженностью. В свою очередь в конце эдиакарской эры у Земли было аномально слабое магнитное поле, чья напряженность не превышала 1,5 микротесла. Это значение примерно в три десятка раз ниже, чем текущая сила магнитного поля Земли (около 40 микротесла).

Проведенные учеными расчеты показывают, что это ослабление в несколько раз ускорило "побег" ионов водорода из верхних слоев атмосферы в космическое пространство под действием вспышек на Солнце и ударов солнечного ветра. В результате этого доля кислорода в атмосфере выросла на несколько процентов, что создало выгодные условия для зарождения и быстрой эволюции многоклеточной жизни.

О "кембрийском взрыве"

Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 млн лет назад в ходе так называемого "кембрийского взрыва" - резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ.

В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных. Ученых давно интересует, как именно и по какой причине эволюция многоклеточных существ резко ускорилась в этот период времени.