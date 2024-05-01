Нейросетевой смартфон Rabbit R1 оказался простым приложением для Android

Революционный смартфон будущего со встроенным искусственным интеллектом Rabbit R1 оказался обычным гаджетом на Android и приложением для этой ОС. Об этом сообщает редактор Android Authority Мишаал Рахман.

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В ходе презентации разработчики утверждали, что Rabbit R1 работает под управлением фирменной операционной системы Rabbit OS с интегрированной продвинутой моделью LAM, которая является аналогом усовершенствованного голосового помощника. Как выяснил Рахман, Rabbit OS представляет собой обычное приложение, которое он успешно запустил на смартфоне Google Pixel 6a.

Android Authority описывает Rabbit R1 как стандартное Android-смартфон с ограниченными функциями. В ответ на это глава компании Rabbit заявил, что Rabbit OS — это не простое приложение, а их нейросеть работает в облаке, а не в приложении. По его словам, установка приложения Rabbit OS не может полностью воссоздать опыт использования с Rabbit R1.

Rabbit R1 работает под управлением чипа MediaTek, дополненного 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено 2,88-дюймовым дисплеем и 8-мегапиксельной камерой с функцией компьютерного зрения, а также портом USB Type-C для зарядки и передачи данных.

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