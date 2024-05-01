На Солнце произошли мощные вспышки

Мощные и длительные вспышки на Солнце произошли 30 апреля и 1 мая, 3 мая Землю может накрыть магнитная буря, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"1 мая в 02.46 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3654 (S06W63) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 41 минута", - сообщает гелиогеофизическая служба института.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

В ИПГ отметили, что 30 апреля российские ученые зафиксировали три вспышки класса М и восемь вспышек класса С.

Среди них вспышка М1.6/SF в группе пятен 3654, время максимума 04:14 мск, продолжительность 45 минут; вспышка М1.2/SF в группе пятен 3654, время максимума 18:11 мск, продолжительность 38 минут, и вспышка М1.3/SF в группе пятен 3654, время максимума 19:33 мск продолжительностью 41 минута.

"Вспышка (М1.3/SF) сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от СМЕ (выброса корональной массы ) возможно 3 мая", - говорится в сообщении.

Специалисты ИПГ прогнозируют, что 1 и 2 мая на Солнце могут быть сильнейшие вспышки высшего класса X.