В России создали цифрового двойника работника на производстве

Специалисты Национального исследовательского университета ИТМО разработали систему сбора данных о работе сотрудника на производстве для предотвращения производственных травм и поломок техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Авторы с помощью датчиков и ПО на основе технологий искусственного интеллекта разработали цифровой профиль каждого рабочего и единицы техники на производстве. Они оснастили легкими датчиками спецодежду сотрудников и технику и обеспечили передачу данных по беспроводной сети в центр обработки данных.

Как пояснил лидер проекта Артем Симаковский, цифровые двойники на производстве позволяют в режиме реального времени контролировать работу, обеспечивать безопасность сотрудников, сокращать простои оборудования, снижать количество просроченных проектов и при этом повышать скорость исполнения текущих задач.

"Если на стройке человек зашел в потенциально опасную зону, например, под кран, руководству и самому рабочему через встроенный в каску датчик-приемник приходит тревожное уведомление. Это позволяет избежать несчастных случаев, травм, а также остановки производства и убытка в миллионы рублей", - уточнил он.

Уникальность разработки заключается в системе поддержки принятия решений на основании рекомендаций искусственного интеллекта. В отличие от аналогов, новое решение ведет автоматический учет рабочего времени, легко переносится с каски на оборудование, а также анализирует состояние атмосферы. Проект отобран для участия в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг", который пройдет в июле на Сахалине. Его участники получат возможность представить свои решения потенциальным инвесторам и заказчикам, а также институтам развития.