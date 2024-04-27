Названы лучшие смартфоны апреля

Редакция портала 4PDA составила подборку из лучших смартфонов, которые были представлены в апреле.

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Список открывает флагманский Huawei Pura 70 Ultra, получивший изогнутый дисплей с частотой 120 Гц, основную камеру с выдвижным объективом и переменной диафрагмой, телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и другие особенности.

На втором месте оказалась новинка Motorola Edge 50 Ultra с экраном на 144 Гц, основной камерой на 50 Мп, телеобъективом с 3-кратным зумом, зарядкой на 125 Вт и защитой от воды IP68.

Следующий смартфон, Oppo A3 Pro, получил необычный дизайн с экраном на 120 Гц, прикрытым закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2, камерой на 64 Мп и корпусом, защищенным от воды и пыли по стандарту IP69, что сильно выделяет эту модель из других конкурентов.

В топ также попали Realme GT Neo6 SE с самым ярким на данный момент экраном с пиковым показателем в 6000 нит, мощный и недорогой Redmi Turbo 3, а также бюджетный Tecno Pova 6 с зарядкой мощностью 70 Вт и необычным дизайном.