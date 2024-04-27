Университеты Великобритании подверглись «нападению иностранных шпионов»

Британские университеты находятся под ударом со стороны иностранных шпионов, пишет The Record. MI5, служба внутренней разведки Великобритании, предупредила вице-канцлеров ведущих университетов страны о том, что их исследования становятся мишенью для «враждебных субъектов».

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Заместитель премьер-министра Оливер Дауден присутствовал на брифинге вместе с главой MI5 Кеном МакКаллумом. Он признал уязвимость университетов и призвал принять «дополнительные меры» для защиты секретных исследований. В настоящее время правительство проводит консультации с представителями сферы, чтобы определить эти меры.

Одно из возможных решений — проверка безопасности ключевых исследователей со стороны MI5. Это будет касаться «небольшой части» исследовательских проектов, имеющих двойное гражданское и военное применение. Цель — защитить конфиденциальную информацию, сохранив при этом академическую свободу.